За добу бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО, поранений 1 військовий, - штаб

3 листопада, 2017 - 08:52
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 16 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в районі Кримського.
На Приморському напрямку неподалік Лебединського терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку бойовики застосували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. З кулеметів були обстріляні позиції сил АТО біля Авдіївки та Зайцевого.
У штабі також додали, що минулої доби був поранений один український військовий.
Джерело: День