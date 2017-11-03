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За добу бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО, поранений 1 військовий, - штаб

3 листопада, 2017 - 08:52
Фото Reuters

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 16 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в районі Кримського.

На Приморському напрямку неподалік Лебединського терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку бойовики застосували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. З кулеметів були обстріляні позиції сил АТО біля Авдіївки та Зайцевого.

У штабі також додали, що минулої доби був поранений один український військовий.

Джерело: День
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