ЗСУ вже сьогодні повинні перейти на стандарти НАТО, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України, в тому числі артилерія, повинні перейти на стандарти НАТО найближчим часом.

Про це президент сказав у п'ятницю, 3 листопада, під час поїздки в село Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області з нагоди святкування Дня ракетних військ і артилерії, передає Інтрефакс-Україна.

"Вважаю, що вже зараз ми повинні перейти на принципи, які домінують серед наших країн-партнерів, членів північноатлантичного альянсу - НАТО... Ключова характеристика - це точність. Сьогодні українська артилерія повністю відповідає цим вимогам. Ми впевнено просуваємося цим шляхом", - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що в цьому році ЗСУ отримали понад 600 одиниць зразків ракетно-артилерійського озброєння, більше 250 одиниць приладів нічного бачення і інших сучасних зразків озброєння.

"За цей період були прийняті на озброєння або допущені до експлуатації переносний комплекс "Корсар", безпілотні авіакомплекси "Фурія", "Fly Eye". В рамках допомоги від міжнародних партнерів ми додатково отримали понад 100 приладів нічного бачення, захищених ноутбуків", - поінформував Порошенко.

Порошенко також повідомив про ряд проблем в ЗСУ, які мають місце на даний час.

Серед них: проблеми відновлення і модернізації озброєння, забезпечення боєприпасами, створення навчальних центрів підготовки фахівців артилерійських і проведення процесу їх підготовки в повній відповідності з реальними потребами українського війська і стандартами НАТО.

Також глава держави закликав військові відомства нарощувати інтенсивність підготовки артилеристів-ракетників.