Чехія хоче розслідувати вплив РФ і Китаю на внутрішню політику країни

Сорок депутатів Нижньої палати Чехії на чолі з депутатом Геленою Лангшадловою від ТОР-09 виступили з пропозицією створити комісію з розслідування впливу, який, на їхню думку, здійснюють на внутрішню політику Чехії Росія і КНР.

Про це повідомляє Radio Praha.

За заявою Лангшадлової, її проект базується на доповідях чеської контррозвідки, де неодноразово вказувалося на активну шпигунську діяльність цих країн у Чехії.

"Депутат вважає, що завданням комісії повинні стати оцінка діяльності вказаних країн, яка завдає шкоди інтересам Чехії, визначення способу протидії та складання відповідних рекомендацій для уряду і депутатів", — йдеться у повідомленні.

Так, парламент може змінити оцінку складу такого злочину як шпигунство.

Читайте також про спроможність Росії використовувати інформацію як зброю, створювати плутанину та поширювати фейкові новини у матеріалі "Як працює західна «експертна машина» на службі Кремля".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на вибори у Грузії.