Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха через карантин, - адвокат

Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе та архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв’язня та активіста Володимира Балуха по причині того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Ольга Дінзе розповіла, що вчора Дмитро Дінзе разом з архієпископом Климентом приїхали для зустрічі з політв’язнем Балухом до Керченської колонії №2 в окупованому Криму, однак їх не допустили через те, що він перебуває в колонії на карантині.

"Зазвичай на карантині людина перебуває десять днів. Це певна процедура, де ув'язнені проходять медичне обстеження", - розповіла адвокат.

Також вона додала, що Дінзе знову відправиться до Балуха наступного тижня для того, щоб знову спробувати зустрітися.