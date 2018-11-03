Гімнаст Верняєв став срібним призером чемпіонату світу

Український гімнаст Олег Верняєв, який переніс операцію і пропустив кілька місяців у тренуваннях і змаганнях, виборов срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах.

Про це повідомляє НОК України у Twitter.

"Чудово виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул, китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433)", - йдеться у повідомленні.

Олег Верняєв - віце-чемпіон світу!!! Український гімнаст Олег Верняєв здобуває срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах. Вітаємо Олега, його тренера Геннадія Сартинського та усю Україну!!! pic.twitter.com/vpPHEzVaUJ — НОК України (@OlympicUA) 3 ноября 2018 г.

Верняєв здобув медаль після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та процесом відновленням після них.

Нагадаємо, раніше український гімнаст Верняєв здобув золото і срібло на Кубку світу.