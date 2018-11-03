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Кількість загиблих через непогоду в Італії зросла до 17

3 листопада, 2018 - 19:11
Фото EPA/UPG

В Італії вирує наймасштабніша повінь за останні роки. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу Агентства цивільного захисту Італії.

Кількість загиблих через повінь вже сягнула 17 осіб. Крім цього сильний вітер і дощ спустошив частину Італії. Зазначається, що це наймасштабніша повінь, яка була у Венеції за останні кілька десятків років.

Негода також завдала шкоди навколишньому середовищу: вітер зі швидкістю 190 км/год знищив десятки гектарів лісового господарства.

Зазначається, що через негоду "червоний" рівень небезпеки оголошено в шести регіонах на півночі Італії. У Венето закрили чотири дороги.

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