Кількість загиблих через непогоду в Італії зросла до 17

В Італії вирує наймасштабніша повінь за останні роки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу Агентства цивільного захисту Італії.

Кількість загиблих через повінь вже сягнула 17 осіб. Крім цього сильний вітер і дощ спустошив частину Італії. Зазначається, що це наймасштабніша повінь, яка була у Венеції за останні кілька десятків років.

Негода також завдала шкоди навколишньому середовищу: вітер зі швидкістю 190 км/год знищив десятки гектарів лісового господарства.

Зазначається, що через негоду "червоний" рівень небезпеки оголошено в шести регіонах на півночі Італії. У Венето закрили чотири дороги.