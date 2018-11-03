КНДР погрожує відновити розбудову ядерного арсеналу

Північна Корея пригрозила відновити державну ядерну програму в разі, якщо США не скасує економічні санкції.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 2 листопада, міністерством закордонних справ КНДР, передає Deutsche Welle.

"США гадають, що постійно повторювані "санкції і тиск" призведуть до "денуклеаризації". Така думка викликає лише сміх", - йдеться в заяві північнокорейського МЗС. Зовнішньополітичне відомство повідомляє, що КНДР може повернутися до політики одночасної розбудови ядерного арсеналу та економічного розвитку.

Нагадаємо, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), з якої випливало, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми. Дещо раніше видання The Washington Post повідомило, що за даними американських розвідувальних служб, Північна Корея будувала нові ракети. Згідно з інформацією, отриманою з супутникових знімків, Пхеньян розробляв щонайменше одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.