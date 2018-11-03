На горищі Андріївської церкви знайшли оклад від ікони XІX століття

В Андріївській церкві у Києві під час ремонтно-реставраційних робіт на горищі знайдено оклад від ікони XІX століття.

Про це повідомляє Національний заповідник «Софія Київська» на своїй сторінці у Facebook.

“Під час ремонтно-реставраційних робіт на горищі під сходами Андріївської церкви знайшли оклад від ікони 19 століття”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в заповіднику, за словами робітників, які розчищали горище, «оклад лежав просто посеред будівельного сміття».

На латунному окладі зображено Богоматір із дитиною. Судячи із невеликого розміру, це була домова ікона, розповіли у "Софії Київській".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким Андріївська церква передається у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

Водночас передача Андріївської церкви у постійне користування не тягне за собою виключення її з переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".