На Вінниччині місця складування пестицидів почали маркувати спеціальними знаками

Спеціальні знаки безпеки для позначення місць тимчасового складування непридатних пестицидів виготовили на Вінниччині за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Учора їх передали на райони області для подальшого встановлення у відповідних місцях. Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко запевнив, що на сьогоднішній день пестициди захороненні належним чином, розміщені у відповідній тарі, яка запобігає їхньому просоченню у ґрунти та підґрунтові води.

«Вінниччина входить до числа кращих областей у проведенні інвентаризації непридатних пестицидів та агрохімікатів, і очікується, що вона перша буде готова до їхнього остаточного знищення, – каже Андрій Гижко. – Для відповідного маркування місць тимчасового складування непридатних пестицидів представники усіх районів області вже отримали знаки безпеки. Вони виготовлені з полімер-піщаних матеріалів, аби запобігти актам вандалізму з метою здачі їх на металобрухт. Наша область перша в Україні маркує місця складування непридатних хімічних засобів захисту рослин».

Як писав «День», на Вінниччині розташований найбільший в Європі Дружинський отрутомогильник, де за одними даними захоронено 1023,7 тонн, за іншими – 1068 тонн невизначених, непридатних, невідомих, змішаних пестицидів з різних областей України. Окрім цього отруйні пестициди захороненні у різних селах Вінниччини, де залишилися так звані хімсклади. Протягом 2008–2014 років за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів із складів області вивезено на знищення 1258,488 тонн (плюс із Джуринського отрутомогильника – понад 1тис. тонн). Протягом 2013–2017 років з метою уточнення кількості та безпечного зберігання перезатарено понад 700 тонн непридатних пестицидів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина