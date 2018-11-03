Науковці назвали тварин, які незабаром можуть зникнути

Потрібні термінові заходи для того, щоб врятувати популяції вимираючих диких тварин.

Про це йдеться в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), передає BBC.

Зазначається, що людство за останні півстоліття знищило 60% всіх диких тварин.

Автори доповіді запевняють, що це пов'язано зі зростанням споживання ресурсів, безконтрольним полюванням і знищенням середовища існування тварин. Вчені вважають, що потрібні термінові заходи для того, щоб врятувати популяції вимираючих диких тварин.

Зокрема, вони говорять про те, що на користь природі піде скорочення споживання м'яса. Китайська ісполинська саламандра - на сьогоднішній день це найбільше земноводне в природі. Але через те, що люди масово полюють на неї, цей вид знаходиться під загрозою зникнення. Амурський леопард - найбільш рідкісна тварина з семейста котячих. Він живе на Далекому Сході і в природі залишилося всього 84 особини. Мисливці особливо високо цінять шкури цих тварин.

Чорних носорогів на землі залишилося всього 5 тис. На чорному ринку попитом користуються їхні роги.

Калімантанський орангутанг живе в тропічних лісах Індонезії. У південно-східній Азії їх залишилося всього близько півтори тисячі. Їхня кількість зменшилась через знищення середовища їхнього проживання.