Науковці України та Чехії вперше разом проводитимуть дослідження

Уперше затверджено перелік з 10 українсько-чеських науково-дослідних проектів, які науковці України та Чехії спільно реалізуватимуть у 2019-2020 роках.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Відповідний Протокол був підписаний під час другого засідання Спільного українсько-чеського комітету з науково-технологічного співробітництва, що відбулося у МОН України.

Українську делегацію очолив Максим Стріха, заступник Міністра освіти і науки України, чеську – Яна Коларжикова, керівник відділу з менеджменту міжнародних науково-дослідних програм Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.

У роботі за затвердженими проектами братимуть участь науковці вишів і наукових установ. Їхні дослідження стосуватимуться нових речовин та матеріалів, екології, біотехнологій, енергетики тощо. З повним переліком проектів можна ознайомитися тут.

Під час засідання сторони також представили основні досягнення державної політики у сфері науки та технологій, обговорили стан та перспективи розвитку науково-технологічного співробітництва. Окрім цього, вони висловили обопільну зацікавленість у розвитку взаємовигідного науково-технічного співробітництва у пріоритетних для обох країн галузях.