Німеччина надасть експертну допомогу Україні щодо приватизації держпідприємств

Така домовленість була досягнута під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у рамках її візиту до Києва.

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, передає прес-служба Кабміну.

"Ми домовились про те, що буде окремий експерт від Німеччини, який буде працювати з робочою групою з питань приватизації", - уточнив Олександр Саєнко.

Міністр переконаний, що після прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію на початку цього року, вдалося фактично перезапустити процес приватизації в Україні. Закон, перш за все, розділив приватизацію на два різні за правилами і підходами процеси - "малу" приватизацію і "велику" приватизацію. Завдяки новим правилам для "малої" приватизації держава змогла успішно продавати невеликі активи без зайвих витрат на попередню підготовку кожного об’єкта, його оцінку, організацію окремих торгів, зауважив Міністр.

За його словами, держава вперше ґрунтовно підійшла до процесу підготовки до приватизації великих об’єктів.

"Ми ставимо консультантів (інвестиційних радників) для підготовки кожного підприємства до продажу. Він повинен досконально вивчити фінансовий стан підприємства, провести його оцінку, всі види аудиту. Оскільки процес підготовки цих підприємств є більш важливіший, ніж сам факт торгів", - додав пан Саєнко.

Нагадаємо, надходження від приватизації у січні склали 77,3 млрд грн при запланованих 21,3 млрд грн.