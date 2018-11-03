Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини безпеку у Чорноморському регіоні

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою.

Про це йдеться у повідомленні українського міністра у Facebook.

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром питання військового співробітництва та посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Під час зустрічі ми обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні та сучасний стан і перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою, а також військово-технічне співробітництво між обома країнами", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, Україна і Туреччина ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі.