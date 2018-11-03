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Порошенко підніме питання політв'язнів у Парижі та Гельсінкі

3 листопада, 2018 - 19:28
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Президент Петро Порошенко порушуватиме питання щодо звільнення українських заручників Кремля під час майбутніх візитів у Хельсінкі й Париж.

Про це йдеться у повідомленні Президента, яке він розмістив на своїй сторінці у Twiiter.

"Питання звільнення українських заручників я буду піднімати під час візиту у Гельсінкі 7 листопада, Парижі - 11 листопада. Ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Роман Сущенко, і Володимир Балух та інші політв'язні опинилися дома", - наголосив глава держави.

У свою чергу, Президент Туреччини зауважив, що після звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільми Умерова та Ахтема Чийгоза Туреччина отримала довший список політв'язнів і передала цей документ РФ.

"Дійсно, раніше двоє політв'язнів були видані нам, після чого відпущені на волю. Цього разу ми отримали довший список, який ми одразу ж передали російській стороні. Я бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і досягли успіху у його вирішенні", - зазначив Ердоган.

 
    
Джерело: День
          
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