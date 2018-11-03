Порошенко повідомив, що світлина з Фотовиставки "Дня" вже передана Варфоломію

Президент України Петро Порошенко передав Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію подарунок з України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Вселенський Патріарх отримав у подарунок від президента власний портрет - роботу Андрія Нестеренка «Першоїєрарх…», яку ще вчора можна було побачити в Українському домі на ХХ Фотовиставці "Дня".

Рішення подарувати Варфоломію портрет було прийняте вчора під час візиту першої леді Марини Порошенко на Фотовиставку "Дня".

"Вчора це історичне фото Марині вручили на виставці газети "День", - написав глава держави.

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня"«Зелений Патріарх» і канони».

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