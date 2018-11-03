Порошенко проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Напередодні підписання історичної угоди про створення незалежної Української православної Церкви Президент України Петро Порошенко у Стамбулі проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомив керівник прес-служби Президента України, Світослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

"Президент проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм напередодні підписання історичної угоди про створення незалежної Української православної Церкви", - йдеться у повідомленні.