Порошенко розпочав візит до Туреччини відкриттям меморіальної дошки у Стамбулі

Президент Петро Порошенко у Стамбулі відкрив меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії Української Народної Республіки в Османській імперії.

Пряма трансляція заходу велася на сторінці глави держави у Facebook.

"Надзвичайно приємно, що мій візит до Туреччини розпочинається на цьому місці, символічному для українсько-турецьких відносин. Це місце, де 100 років тому, у 1917-1919 роках було відкрито амбасаду Української Народної Республіки", - зазначив Порошенко.

За його словами, посольство у Стамбулі було відкрите одним із перших як дипломатичне представництво УНР.

"Стамбульський університет – один з найстаріших навчальних закладів Туреччини, стіни якого стали свідками багатьох знакових подій і були «альма-матер» для великої кількості видатних осіб. Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора цього поважного навчального закладу та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання", - написав Порошенко у своєму Facebook після заходу.

Водночас глава Української держави нагадав, що за кілька годин відбудеться його зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, буде проведено засідання Старатегічної ради щодо співпраці між двома країнами.

"Якби я мріяв кращих відносин між Україною і Туреччиною, це важко було б собі уявити. Це є дружні, партнерські і стратегічні відносини", - підкреслив Порошенко.

Він також подякував Туреччині за "абсолютно тверду позицію" щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада здійснить офіційний візит до Туреччини, де візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня та проведе перемовини з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Порошенко також відвідає Вселенський Патріархат, де зустрінеться з Архієпископом Константинополя - Нового Риму та Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Окрім того Президент відкриє у Стамбульському університеті виставку архівних документів, присвячених 100-річчю українсько-турецької дипломатичної присутності.

Завтра візит глави держави до Туреччини продовжиться в Анталії, де буде відбудеться відкриття консульства України та центру української громади «Українська родина».