Порошенко уклав угоду про співробітництво України з Вселенським патріархатом

У суботу, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво та взаємодію України з Вселенським патріархатом.

Про це повідомив президент на своїй сторінці у Twitter.

Сьогодні історичний день. Ми уклали Угоду про Співробітництво та Взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, яку разом з Його Всесвятістю ми щойно підписали.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з його Всесвятістю ми щойно підписали", - написав Порошенко.

Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.