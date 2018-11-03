Румунія перейде на єдину європейську валюту у 2024 році.

Про це заявив міністр фінансів Румунії Еуджен Теодорович, повідомляє Укрінформ.

«Румунія перейде на євро у 2024 році. Такий офіційний календар, а повністю календар підготовчих заходів буде представлено для затвердження майбутнього тижня», - зазначив Теодорович.

За словами міністра, детальніший, поетапний календар підготовки до вступу Румунії в єврозону буде представлено у грудні цього року.

На початку весни 2018 року правляча Соціал-демократична партія затвердила план приєднання Румунії до єврозони. У розробці цього плану брав участь і губернатор Національного банку Румунії Мугур Ісереску.