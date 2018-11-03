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Сім'я Сущенко отримала від нього лист

3 листопада, 2018 - 21:16
Фото з відкритих джерел

Сім’я засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка отримала від нього лист.

Про це повідомила донька Сущенко Юлія, передає Укрінформ.

За її словами, лист відправили зі слідчого ізолятора "Матроська тиша" в Москві.

"Отримали довгоочікуваний лист від нашого Романа Сущенка з "Матроської тиші", датований 11 жовтня. Він прибув туди у неділю, 7 жовтня. Розповів, що, найімовірніше, перебуватиме там 10 діб, про кінцевий пункт відбування покарання батькові нічого не відомо, власне, про це нібито також не знає ніхто з працівників цього СІЗО. У камері разом з ним було ще троє осіб", – розповіла Юлія Сущенко.

За словами дівчини, це останні новини про місцезнаходження журналіста, офіційної інформації про те, куди його повезли далі, немає.

До цього Сущенко перебував в іншому московському СІЗО – "Лефортово".

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