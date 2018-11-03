Сьогодні історичний день підписання угоди між Україною і Вселенським патріархатом, - Порошенко

У суботу Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з Патріархом Варфоломієм і підписав угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом.

Церква, яка постане після Собору, де буде обрано предстоятеля з поміж ієрархів трьох гілок українського православ'я.

Обраний предстоятель отримає томос з рук Вселенського Патріарха.

"Сьогодні історичний день. Історичний день, який був започаткований з перших днів відновлення незалежності України, коли українці прагнули і молилися для того, щоб Господь послав їм незалежну автокефальну єдину помісну українську православну церкву", - заявив Петро Порошенко .

Вселенський Патріарх наголосив: «Це право - мати автокефальну церкву, і це бажання, яке ви мали багато років, здійснюється у ці дні. Так як це право мали інші народи Балкан, які отримали автокефалію від Матері-Церкви. Це є виключне право Матері-Церкви дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу».

Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі Порошенко проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня"«Зелений Патріарх» і канони».

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