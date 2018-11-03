США зроблять виняток для восьми країн у питанні санкцій щодо Ірану

Сполучені Штати вирішили тимчасово вивести вісім країн - імпортерів іранської нафти з-під дії другого пакета американських санкцій щодо Ірану, який набере чинності 5 листопада.

Про це у п'ятницю, 2 листопада, заявив державний секретар США Майк Помпео, передає Deutsche Welle.

Він не назвав ці країни, але вказав, що жодна з держав, що входять до Європейського Союзу , не потрапила до цих винятків, передає агенція Reuters.

Дві з цих країн мають зменшити імпорт іранської нафти до нуля за кілька тижнів після запровадження санкцій. Інші шість значно зменшують залежність від іранської нафти, додав Помпео. Більш детальну інформацію щодо цих країн держсекретар США пообіцяв надати 5 листопада.

Однією з країн, які тимчасово продовжуватимуть імпортувати іранську нафту без ризику санкцій, стане Туреччина, заявив міністр енергетики цієї країни Фатіх Донмез. "Ми знаємо, що Туреччина є однією з країн, яка є винятком, але у нас немає деталей", - заявив він, цитує державна агенція Anadolu.

Помпео заявив, що країни, які стали винятками, погодилися, що гроші за нафту будуть перераховуватись на офшорні рахунки, які Іран зможе використовувати лише для "гуманітарної торгівлі або двосторонньої торгівлі товарами та послугами, які не підпадають під дію санкцій", передає агенція AFP. "Максимальний тиск означає максимальний тиск", - зазначив держсекретар США.

Міністерство фінансів США також вимагає, щоб глобальна міжбанківська система SWIFT припинила обслуговувати банківську галузь Ірану. В іншому разі її теж стосуватимуться санкції, заявив міністр фінансів Стів Мнучін, передає агенція dpa. До санкційного списку США також будуть додані 700 компаній, осіб і організацій.

"Ця частина кампанії спрямована на позбавлення режиму доходів, які він використовує для розповсюдження смерті та знищення по всьому світу. Наша кінцева мета - примусити Іран назавжди відмовитися від його добре задокументованої діяльності та поводитися як нормальна країна", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.