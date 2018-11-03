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"Суд" в окупованому Криму закрив справу проти кримського татарина

3 листопада, 2018 - 21:58
Фото facebook.com/crimeansolidarity

Київський районний «суд» в окуповнаому Сімферополі 3 листопада закрив кримінальну справу щодо кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, обвинуваченого у «розпалюванні ненависті або ворожнечі» за допис у Facebook.

Про це з посиланням на адвоката Едема Семедляєва повідомляє організація «Кримська солідарність».

«Ми подали заяву про припинення кримінального переслідування Марлена Мустафаєва. Після цього слідчий, задовольнивши наше клопотання, також вийшов з клопотанням перед судом про припинення кримінальної справи з винесенням судового штрафу. Київський районний суд також задовольнив клопотання слідчого і припинив кримінальне переслідування з винесенням судового штрафу на 50 тисяч рублів. Даний штраф було сплачено із коштів Кримського марафону», — розповів адвокат.

Нагадаємо, 4 вересня підконтрольний окупаційній владі Київський районний «суд» Сімферополя заарештував кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва на 12 діб. Також у нього провели обшук. За версією слідства, Мустафаєв в серпні 2014 опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з символікою організації «Хізб ут-Тахрір», яку визнали незаконною в Росії і в окупованому нею Криму..

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