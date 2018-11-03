Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, — Ердоган

Позиція невизнання Туреччиною незаконної анексії Кримського півострова Росією лишається незмінною, так як і підтримка кримських татар. Щодо ситуації на сході України, то вона має вирішуватися дипломатичними та мирними шляхами.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на спільній з Президентом України Петром Порошенком прес-конференції за результатами зустрічі в Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

"Мали нагоду розглянути регіональні проблеми. Вірте в нашу позицію, яка полягає в підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України. В ході зустрічі ми ще раз наголосили, що не визнавали й ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми будемо продовжувати захищати інтереси та права кримських татар - як тих, що були вимушені покинути півострів, так і тих, хто там залишився. І хочу ще раз подякувати за надання підтримки кримським татарам", - сказав турецький лідер.

Ердоган також висловив надію на те, що ситуація на сході України буде розв’язана дипломатичними і мирними шляхами.

"Ми хочемо і бажаємо, щоб сутички, які зараз відбуваються на сході України, завершилися та були розв’язані в межах міжнародного права, дипломатичними, мирними шляхами", - сказав президент Туреччини.

Ердоган також висловив надію, що Україна та Туреччина продовжуватимуть співробітництво у боротьбі з тероризмом, зокрема спрямованій на повне знищення організації ФЕТО в Україні.