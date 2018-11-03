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Twitter видалив більше 10 тисяч акаунтів із закликами бойкотувати вибори у США

3 листопада, 2018 - 10:50
Фото: Reuters

Керівництво Twitter заблокувало понад 10 тис. облікових записів користувачів, які закликали бойкотувати проміжні вибори в США, які мають відбутися 6 листопада.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, облікові записи були видалені в період з вересня по жовтень. Облікові записи "маскувалися" під акаунти прихильників Демократичної партії.

У ході проміжних виборів у США будуть обрані члени Палати представників Конгресу США, 35 сенаторів, 39 губернаторів штатів і територій, а також понад 6 тис. членів законодавчих зборів штатів.

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