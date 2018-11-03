Twitter видалив більше 10 тисяч акаунтів із закликами бойкотувати вибори у США

Керівництво Twitter заблокувало понад 10 тис. облікових записів користувачів, які закликали бойкотувати проміжні вибори в США, які мають відбутися 6 листопада.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, облікові записи були видалені в період з вересня по жовтень. Облікові записи "маскувалися" під акаунти прихильників Демократичної партії.