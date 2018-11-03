У Бельгії поліцейські домовилися не виписувати штрафи на знак протесту

Щонайменше тисяча поліцейських по всій Бельгії домовилися не виписувати і не брати штрафи за порушення правил дорожнього руху до 15 листопада на знак протесту.

Про це повідомляє видання Brussels Times.

Акція протесту No Money ("Без грошей") стала результатом домовленості закритої Facebook-групи "Рух за єднання поліцейських" (Police Unifying Movement), створеної минулого місяця після того як озброєний чоловік поранив двох поліцейських у провінції Льєж.

Акція покликана привернути увагу влади до вимог поліцейських. Вони незадоволені, зокрема, реформою від 2001 року, що призвела до поділу поліції на федеральну і місцеву.

Учасники акції зобов'язалися не стягувати з автомобілістів в період з 1 по 15 листопада штрафи за порушення ПДР - замість цього вони проводять з порушниками роз'яснювальні бесіди про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"Ідея в тому, щоб позбавити державу коштів, тому що вона не хоче нас почути. Ми хочемо повернення того статусу поліцейського, який був до 2001 року", - пояснив один з організаторів акції Паскаль Ромбо.

Очікується, що 15 листопада учасники акції зберуться на центральній площі Брюсселя, щоб висловити незадоволення змінами у статусі держслужбовців, які передбачають інші правила виходу на лікарняний і на пенсію.