У Національному інституті стратегічних досліджень пояснили сенс угоди між Порошенко та Варфоломієм

Сьогоднішній день, 3 листопада, буде позначено як один з ключових в історії незалежної православної церкви, що постає в Україні.

Так прокоментував у Facebook директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Ростислав Павленко підписання сьогодні Угоди про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

"В історії незалежної Православної Церкви, яка постає в Україні, сьогоднішній день буде позначено як один з ключових. На рівні з зустріччю між Вселенським Патріархом Варфоломієм і Президентом Порошенком 9 квітня та рішенням Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату 11 жовтня про підтвердження автокефалії та повернення до всеправославного спілкування немосковського українського Православ'я", - написав Павленко.

Він підкреслив, що Президент Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій "підписали угоду про те, що в Україні постає Автокефальна Православна Церква, її Предстоятелю надається Томос; Держава Україна в межах законодавства, а Вселенський Патріархат - канонічними засобами сприяють її конституюванню, насамперед - її зв'язкам із Вселенським Православ‘ям".

Павленко також зазначив, що для налагодження постійної комунікації і співпраці створюється Представництво Вселенського Патріархату у Києві; це і є те Ставропігійне Представництво, створення якого передбачене у рішенні Синоду від 11 жовтня ц.р. Ця місія знаходитиметься у Андріївській церкві, переданій Вселенському Патріархату в користування.

"Зроблено ще один крок до отримання Томоса", - резюмував директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх отримав у подарунок від президента власний портрет - роботу Андрія Нестеренка «Першоїєрарх…», яку ще вчора можна було побачити в Українському домі на ХХ Фотовиставці "Дня".

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня"«Зелений Патріарх» і канони».

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