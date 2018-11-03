У Варшаві запалили свічки пам'яті жертв Голодомору

До світової акції «Запали свічку пам‘яті», присвяченої 85-м роковинам Голодомору в Україні 1932-33 рр. долучилася сьогодні Варшава.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

"Спільно з українською громадою та учнями українських суботніх шкіл працівники Посольства України в Республіці Польща на Вольському православному кладовищі біля меморіалу жертвам Голодомору запалили свічки та зачитали імена 85 дітей - невинних жертв геноциду українського народу", - йдеться у повідомленні.

Перед учасниками пам’ятного заходу виступили радник-посланник України в Польщі Василь Зварич та голова Об’єднання українців в Польщі Петро Тима. Вони підкреслили, що потрібно берегти пам’ять про ці трагічні події початку XX cтоліття і передавати її наступним поколінням.

Нагадаємо, до цього посольство України в Кенії та українська діаспора в цій країні провели пам’ятну ходу та міжнародну акцію “Запалімо свічку пам’яті” до 85-тих роковин Голодомору-геноциду.

Також подібні акції провели у Франції та Чорногорії.