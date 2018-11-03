У Єгипті знайшли святилище часів Рамзеса II

В історичному районі Ель-Матарейя, розташованому в передмісті єгипетської столиці, археологами з Айн-Шамського університету виявлено святилище епохи правління одного з найбільших фараонів Давнього Єгипту-Рамзеса II.

Про це повідомляє єгипетський урядовий медіа-портал «Ahramonline».

Останки споруди знайдені на місці великого релігійного центру Єгипетського царства епохи XIX династії – міста Геліополя. Відомий єгиптолог професор Мамдуха Ельдамати, який очолює археологічні роботи в Ель-Матарейе, каже, що це відкриття є на сьогодні унікальним.

Це єдине з відомих нині науці такого роду святилищ, що відноситься до Нового Царства. Воно використовувалося для святкування Хеб-Седа як у правління фараона Рамзеса II (роки правління: 1279 – 1213 р. до Р. Х.), так, судячи з усього, і при наступних правителях XIX і XX-ої династії. Перші знахідки, пов'язані з цією залою для священних церемоній, були зроблені в минулому археологічному сезоні (березень 2018 р.), йдеться на офіційній сторінці Міністерства старожитностей Єгипту в Фейсбуці.

У нинішньому сезоні була розкопана та частина приміщення, яка залишалася під землею, – це, перш за все, сходинки тронного місця, система входів і виходів, а також фрагменти стін, з вбудованими в них нішами-сховищами для ритуальних керамічних судин. Одне зі сховищ кераміки залишилося у повній цілості (датується Третім перехідним періодом – XI – VII ст. до Р. Х.).

В історичному районі Ель-Матарейя, розташованому в передмісті єгипетської столиці, археологами з Айн-Шамського університету виявлено святилище епохи правління одного з найбільших фараонів Давнього Єгипту-Рамзеса II. Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на сайт єгипетського урядового медіа-порталу «Ahramonline», останки споруди знайдені на місці великого релігійного центру Єгипетського царства епохи XIX династії – міста Геліополя. Відомий єгиптолог професор Мамдуха Ельдамати, який очолює археологічні роботи в Ель-Матарейе, каже, що це відкриття є на сьогодні унікальним. Це єдине з відомих нині науці такого роду святилищ, що відноситься до Нового Царства. Воно використовувалося для святкування Хеб-Седа як у правління фараона Рамзеса II (роки правління: 1279 – 1213 р. до Р. Х.), так, судячи з усього, і при наступних правителях XIX і XX-ої династії. Перші знахідки, пов'язані з цією залою для священних церемоній, були зроблені в минулому археологічному сезоні (березень 2018 р.), йдеться на офіційній сторінці Міністерства старожитностей Єгипту в Фейсбуці. У нинішньому сезоні була розкопана та частина приміщення, яка залишалася під землею, – це, перш за все, сходинки тронного місця, система входів і виходів, а також фрагменти стін, з вбудованими в них нішами-сховищами для ритуальних керамічних судин. Одне зі сховищ кераміки залишилося у повній цілості (датується Третім перехідним періодом – XI – VII ст. до Р. Х.). Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/religionsworld/10324140-u-yegipti-znayshli-svyatilishche-chasiv-ramzesa-ii.html