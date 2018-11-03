Краще вражати світ силою нашого прикладу, ніж прикладом нашої сили.
Білл Клінтон, 42-й Президент США з 1993 до 2001 рр.

Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ

3 листопада, 2018 - 17:43
Фото: прес-служба Президента

Україна і Туреччина ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі, передає УНН.

"Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети — торгового балансу у 10 млрд доларів", — сказав він.

Крім того, за словами Ердогана, з кожним днем посилюється і розвивається співробітництво в галузі військово-промислового комплексу.

 

Більше новин

Україна запропонувала Туреччині розмістити своїх миротворців на Донбасі
Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини безпеку у Чорноморському регіоні
Чехія хоче розслідувати вплив РФ і Китаю на внутрішню політику країни
Порошенко зустрінеться з Туском 8 листопада в Гельсінкі
Меркель і Моравецький закликали РФ припинити порушення принципів міжнародного права в Україні
Під час етапування Павла Гриба зникли усі необхідні йому ліки, - батько

Новини партнерів

Loading...