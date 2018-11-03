Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню співпрацю

У рамках офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Президент України Петро Порошенко та Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали “Спільну заяву за результатами Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою”.

"У присутності Глав двох держав було підписано "Меморандум між ДК "Укроборонпром" та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій“. Документ підписали Генеральний директор ДУ "Укроборонпром" Павло Букін та президент з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір. Меморандум визначає умови виконання договірних зобов’язань між ДК "Укроборонпром" та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, зокрема у контексті регулювання порядку отримання банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної промисловості. Документ закріплює домовленості сторін про реалізацію контрактів у сфері оборонної промисловості без необхідності отримання банківських гарантій, якщо сума становить менше 10 млн. дол. США", — вказано у повідомленні.

Була укладена і “Угода про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки”, яку своїми підписами скріпили Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та Голова Управління Турецького агентства співробітництва і координації Сердар Чам.

“Угода створить правові основи для заснування Управлінням Турецького агентства співробітництва та координації Офісу координації програм в Україні з метою розвитку плідної співпраці в економічних та соціальних сферах між урядами двох країн. Особлива увага приділятиметься проектам (програмам) технічного та фінансового співробітництва, спрямованим на розвиток освітньої інфраструктури, соціального обслуговування, сільського господарства, туристичних та виробничих секторів держав, а також підвищення рівня інституціоналізації в секторі державного управління”, — додали у прес-службі Президента України.

Нагадаємо, Порошенко уклав угоду про співробітництво України з Вселенським патріархатом.