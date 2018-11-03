Краще вражати світ силою нашого прикладу, ніж прикладом нашої сили.
Білл Клінтон, 42-й Президент США з 1993 до 2001 рр.

Україна запропонувала Туреччині розмістити своїх миротворців на Донбасі

3 листопада, 2018 - 18:52
ФОТО З САЙТА 24TV.UA

Україна запропонувала Туреччині взяти участь у встановленні миру на Донбасі відповідно до мандату Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє УНН.

"Важливими для нас є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії в Азовському морі", - сказав Президент.

Він також зазначив, що лідери домовились про координацію дій щодо порушення окупаційною владою Криму прав людини на території півострова.

"Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням питань як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому рівні у форматі міжнародних організацій, зокрема ООН. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог, зокрема щодо підтримки рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН", - зазначив Порошенко.

Більше новин

Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини безпеку у Чорноморському регіоні
Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ
Чехія хоче розслідувати вплив РФ і Китаю на внутрішню політику країни
Порошенко зустрінеться з Туском 8 листопада в Гельсінкі
Меркель і Моравецький закликали РФ припинити порушення принципів міжнародного права в Україні
Під час етапування Павла Гриба зникли усі необхідні йому ліки, - батько

Новини партнерів

Loading...