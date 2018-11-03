Україна запропонувала Туреччині розмістити своїх миротворців на Донбасі

Україна запропонувала Туреччині взяти участь у встановленні миру на Донбасі відповідно до мандату Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє УНН.

"Важливими для нас є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії в Азовському морі", - сказав Президент.

Він також зазначив, що лідери домовились про координацію дій щодо порушення окупаційною владою Криму прав людини на території півострова.

"Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням питань як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому рівні у форматі міжнародних організацій, зокрема ООН. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог, зокрема щодо підтримки рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН", - зазначив Порошенко.