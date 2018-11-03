Український боксер лідирує в опитуванні авторитетного сайту BoxingScene.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик лідирує в гонці за звання «Боксер року» за версією авторитетного видання BoxingScene.com.

У нинішньому році Усик вже здобув дві перемоги. Українець став переможцем Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS), вигравши на шляху до трофею у росіянина Мурата Гассієва і латвійця Майріса Брієдіса. При цьому в українця запланований ще один бій проти Тоні Беллью. На думку видання, якщо Усик поб'є Беллью 10 листопада, то однозначно отримає нагороду.

Серед претендентів на звання «Боксер року» є ще один український спортсмен - Василь Ломаченко. Поки на рахунку українця одна перемога над Хорхе Лінаресом. Поліпшити статистику Ломаченко зуміє в поєдинку проти Хосе Педраси в грудні цього року.

За титул «Боксер року» також поборються японець Нойя Інуе, який виступає в найлегшій вазі, і два суперважкоатлета – британець Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер зі США.