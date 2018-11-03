В Індії вбили місцевого лідера правлячої партії

Невідомий нападник застрелив лідера індійської націоналістичної партії Бхаратія Джаната у штаті Джамму і Кашмір – 53-річного Аніла Паріхара.

Про це повідомляє Reuters.

«Аніла Паріхара, 53-річного секретаря націоналістичної індійської партії Бхаратія Джаната в штаті Джамму і Кашмір, а також його брата Аджіта було застрелено у четвер у мусульманському місті Кіштвар, коли вони поверталися додому зі своєї крамниці», - йдеться у повідомленні.

Поліція ще не встановила, чи це був напад бойовиків-мусульман, чи виключно кримінальний інцидент. Сам же Аніл Паріхар був дуже впливовим політиком у регіоні, вважався поміркованим та мав суттєву підтримку серед населення, навіть мусульманського.

Як відомо, Джамму і Кашмір – це єдиний мусульманський штат Індії, в якому довгий час існував повстанський рух. Наразі він перебуває під прямим управлінням Нью-Делі. Також цей регіон є «яблуком розбрату» між Індією та сусіднім ісламським Пакистаном.