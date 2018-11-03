В Індонезії під час пошуку літака Lion Air загинув водолаз

В Індонезії під час пошуковій операції на місці катастрофи літака авіакомпанії Lion Air загинув водолаз Сіарул Анто.
Про це повідомив командир пошуково-рятувального загону ВМС республіки Иссварто, передають Detik News.
#LionAir crash: Indonesian diver dies during search and rescue operation https://t.co/4Ep2zLOzvZ pic.twitter.com/njDSs8vKUz
— The Straits Times (@STcom) 3 листопада 2018 р.
Інцидент стався в п'ятницю. Причиною смерті водолаза, за попередніми даними, стала декомпресія. Смерть настала в лікарні. Тіло водолаза передано родичам.
Пасажирський літак Boeing 737, що летів зі столиці Індонезії Джакарти в провінцію країни Банку-Белітунг, розбився рано вранці 29 жовтня. На борту перебували 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. На думку рятувальників, всі вони загинули.