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В Індонезії під час пошуку літака Lion Air загинув водолаз

3 листопада, 2018 - 09:09
Фото: Reuters

В Індонезії під час пошуковій операції на місці катастрофи літака авіакомпанії Lion Air загинув водолаз Сіарул Анто.

Про це повідомив командир пошуково-рятувального загону ВМС республіки Иссварто, передають Detik News.

#LionAir crash: Indonesian diver dies during search and rescue operation https://t.co/4Ep2zLOzvZ pic.twitter.com/njDSs8vKUz

— The Straits Times (@STcom) 3 листопада 2018 р.

Інцидент стався в п'ятницю. Причиною смерті водолаза, за попередніми даними, стала декомпресія. Смерть настала в лікарні. Тіло водолаза передано родичам.

Пасажирський літак Boeing 737, що летів зі столиці Індонезії Джакарти в провінцію країни Банку-Белітунг, розбився рано вранці 29 жовтня. На борту перебували 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. На думку рятувальників, всі вони загинули.

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