В Україні почастішали кібератаки на ЗМІ, - Інститут масової інформації

Експерти ІМІ за 10 місяців 2018 року зафіксували в Україні загалом 201 випадок порушення свободи слова у 23 регіонах.

Про це повідомляє сайт ІМІ.

Це трохи менше, ніж за аналогічний період 2017 року (237 випадків). Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

"Із них 147 випадків стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів. Для порівняння, за цей же період 2017 року зафіксовано 151 випадок фізичної агресії. До трійки лідерів увійшли категорії "перешкоджання журналістській діяльності", "побиття та напади" та "погрози і залякування журналістів", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу кількість порушень із початку року зафіксовано в категорії "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" – 80 випадків (це більше, ніж за аналогічний період 2017 року, коли було 77 випадків). Ця категорія посідає першу позицію від початку року.

Другу позицію посіла категорія “побиття та напади” – 28 (для порівняння, за аналогічний період 2017 року було зафіксовано 25 таких випадків).

Третє місце посіла категорія “погрози і залякування журналістів” – 27 випадків (за аналогічний період минулого року погроз було зафіксовано більше – 32 випадки).

Крім того, з початку року зафіксовано 14 випадків кібератак проти журналістів та ЗМІ, за аналогічний період минулого року така ж кількість порушень. Однак експерти ІМІ акцентують на зростанні кіберзлочинів щодо журналістів та ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ДФС заявила про кібератаки на свої електронні ресурси.