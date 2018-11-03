Варфоломій подякував за передачу Андріївської церкви Константинополю

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком подякував Україну за рішення про передачу Андріївської церкви Вселенському Патріархату.

Про це йдеться у повідомленні на сайті прес-служби президента України.

"Молюся Господу, щоб найближчим часом я знову відвідав вашу прекрасну і гостинну країну", – заявив Варфоломій.

Зазначається, що Андріївська церква, яка є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення та розташована у Києві, буде використовуватися Константинополем для постійного представництва Матері-Церкви у столиці України.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі Порошенко проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Повідомлялося, що в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво України з Вселенським патріархатом.

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня" «Зелений Патріарх» і канони».