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Варфоломій подякував за передачу Андріївської церкви Константинополю

3 листопада, 2018 - 16:26
Фото АПУ

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком подякував Україну за рішення про передачу Андріївської церкви Вселенському Патріархату.

Про це йдеться у повідомленні на сайті прес-служби президента України.

"Молюся Господу, щоб найближчим часом я знову відвідав вашу прекрасну і гостинну країну", – заявив Варфоломій.

Зазначається, що Андріївська церква, яка є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення та розташована у Києві, буде використовуватися Константинополем для постійного представництва Матері-Церкви у столиці України.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі Порошенко проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Повідомлялося, що в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво України з Вселенським патріархатом.

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня" «Зелений Патріарх» і канони».

 

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