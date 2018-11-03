Вселенський Патріарх Варфоломій отримав у подарунок власний портрет з Фотовиставки "Дня"

Сьогодні в рамках офіційного візиту до Туреччини Президент України Петро Порошенко провів переговори та уклав угоду про співробітництво та взаємодію України з Вселенським патріархатом Варфоломієм, а Вселенський Патріарх отримав у подарунок від президента власний портрет - роботу Андрія Нестеренка «Першоїєрарх…», яку ще вчора можна було побачити в Українському домі на ХХ Фотовиставці "Дня".

Рішення подарувати Варфоломію портрет було прийняте вчора під час візиту першої леді Марини Порошенко на Фотовиставку "Дня". Зокрема пані Марина біля знакової роботи Андрія Нестеренка «Першоїєрарх…» зауважила, що якраз сьогодні Петро Порошенко відбуває з візитом до Туреччини. На що отримала пропозицію від Лариси Івшиної, якою негайно скористалася: передати Президенту цю фотороботу для подарунка главі Константинопольського патріархату.

«Патріарх Варфоломій полюбив та повірив в Україну. Він робить усе можливе, щоб дати нам духовну незалежність, яку ми маємо отримати. Автокефалія була несправедливо забрана в нас. Ми всі переживаємо історичний момент! Я думаю, Патріарху Варфоломію буде дуже приємно отримати таку фотографію», – зазначила Марина Анатоліївна.

«Наприкінці 2016 року, під час візиту голови ВР України Андрія Парубія в Стамбул, відбулася його зустріч з Патріархом Варфоломієм. Основною темою зустрічі було надання автокефалії Українській церкві. Під час зустрічі й було зроблено це фото. В цьому році я вирішив надати фотографії на ювілейний фотоконкурс, яку щорічно проводить газета «День». Серед них була й світлина з Патріархом. Мені дуже приємно, що головний редактор газети «День» Лариса Івшина, в той час як дружина Президента відвідувала фотовиставку «Дня», прямо з виставки зняла портрет Патріарха перед візитом Президента України Петра Порошенка до Стамбулу і вручила його пані Марії для передачі Варфоломію. Так ця робота у визначний для нас час потрапила до рук самого Патріарха Варфоломія. Ми дійсно живемо в історичний час на зламі ставлень всього світу до нас і до нашої історії. Маю переконання, що історична справедливість нарешті починає домінувати і Україна відновить себе у всіх смислах», - розповів "Дню" автор світлини «Першоїєрарх…» Андрій Нестеренко.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі Порошенко проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Повідомлялося, що в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво України з Вселенським патріархатом.

Про особистість глави Вселенського патріархату православної церкви Святійшого константинопольського патріарха Варфоломія I та його значення для України читайте ексклюзивний матеріал "Дня"«Зелений Патріарх» і канони».

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