Активісти блокують будівлю телеканала NewsOne

У неділю, 3 грудня, активісти в балаклавах почали блокування телеканала NewsOne на вулиці Польовій у Києві. Учасники акції встановлюють перед в'їздом до будівлі паркан із колючим дротом і мішки з піском. Телеканал транслює подію на YouTube.

29 листопада в ефірі програми "Український формат" на телеканалі NewsOne власник телеканала, позафракційний народний депутат Євген Мураєв заявив, що вважає Євромайдан "не революцією, а державним переворотом". Після короткої суперечки студію на знак протесту проти цих слів покинуло п'ятеро нардепів.