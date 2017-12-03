Через снігопад у Львові виставку військового озброєння довелося закрити швидше

Сьогодні, 3 грудня, у львівській Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся День відкритих дверей. Захід був приурочений до 26-ої річниці Збройних сил України.

Цього дня відвідувачі могли відвідати провідні кафедри академії, ознайомитися із побутовими умовами, в яких живуть майбутні офіцери, відвідати тир та різні навчально-тренувальні комплекси. Гідами і екскурсоводами виступили самі вихованці навчального закладу. До речі, багато із них брали участь в АТО на сході України.

Найчисленнішою публікою під час Дня відкритих дверей в академії були ліцеїсти та діти. Деякі шкільні заклади навіть спеціально організовували для своїх школярів виїзд в академію автобусами, щоб тут на місці провести їм урок з ДПЮ. Таким чином вчителі могли наочно продемонструвати учням і умови в яких вчаться курсанти і ознайомити з різними типами військової техніки та зброї.

Власне виставка військової техніки та озброєння, яке зараз є на оснащенні української армії найбільше притягувала увагу відвідувачів. Десяток різного типу броньованого транспорту та стільки ж видів артилерійських установок, а ще кілька десятків зразків стрілецької зброї можна було споглянути на плацу навчального закладу. І в кожну машину можна було залізти, а зброю потримати в руках.

Та через різке погіршення погоди виставку озброєння довелося припини на дві години раніше, адже в обід у Львові почався сильний снігопад. Загалом в академію на День відкритих дверей прийшло понад тисячу людей.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора