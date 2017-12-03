Держава має забезпечити можливість для самореалізації людей з інвалідністю, - Порошенко

Президент Петро Порошенко відзначив позитивну динаміку в державній політиці щодо людей з інвалідністю та в усвідомленні всім суспільством необхідності забезпечення рівних прав і можливостей таких людей.

Про це йдеться у зверненні Порошенка з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю повідомляє прес-служба Глави держави.

"Реально започатковано процес, коли людина з інвалідністю переходить зі статусу споживача державної допомоги у статус повноцінного члена суспільства, чий вклад у його розвиток цінується та належно оцінюється", - зазначається у зверненні.

За словами Президента, водночас відбулося усвідомлення значущості вкладу воїнів, які повернулися із зони АТО на Сході України з інвалідністю, у незалежність Батьківщини, і держава має реальний обов’язок щодо забезпечення їм можливості повною мірою скористатися тими свободами, за які вони так самовіддано боролися.

"Однак нам усе ще потрібно працювати над створенням сприятливих умов для життєдіяльності людей з інвалідністю, усуваючи перепони і бар’єри, які залишаються на шляху до їх самореалізації", - зазначив Порошенко.

Президент вважає, що дії органів державної влади повинні бути більш ефективними та результативними. Там, де держава не може досягнути відчутного швидкого результату, повинен бути очевидним упевнений і системний рух у напрямі його досягнення.

"Тому ми маємо запровадити усталений підхід до розв’язання проблем українських громадян з урахуванням аспекту інвалідності. Зокрема, вирішуючи питання розвитку інклюзивної освіти, ми забезпечуємо повносправність дітей і юнацтва в сьогоденні та майбутньому розвитку української держави. Ліквідуючи глобальні бар’єри в нашому суспільстві, ми створюємо доступне і цивілізоване суспільство для всіх громадян, пам’ятаючи при цьому, що все ще ці бар’єри існують для людей з інвалідністю. Забезпечуючи підвищення рівня зайнятості людей з інвалідністю, ми створюємо умови для реалізації потенціалу цих громадян у розвитку національної економіки. І таких напрямів розбудови української держави для наших громадян багато", - йдеться у зверненні.

Президент закликав усіх до розуміння значимості людей з інвалідністю, поваги до їх честі та гідності, а також до забезпечення й заохочення повної реалізації всіх прав людини й основоположних свобод для людей з інвалідністю.