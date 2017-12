Компанія Google повністю перейшла на відновлювану енергію

Google офіційно стала компанією, яка повністю перейшла на 100% відновлюваної енергії - сонячної та вітрової.

Про це повідомляє прес-служба Google в Twitter.

New clean energy purchases bring our total wind and solar capacity to over 3 gigawatts—enough renewables to match 100% of the energy it takes to run our products in 2017. pic.twitter.com/8ykaWO9LU0