Компанія Google повністю перейшла на відновлювану енергію

Google офіційно стала компанією, яка повністю перейшла на 100% відновлюваної енергії - сонячної та вітрової.

Про це повідомляє прес-служба Google в Twitter.

New clean energy purchases bring our total wind and solar capacity to over 3 gigawatts—enough renewables to match 100% of the energy it takes to run our products in 2017. pic.twitter.com/8ykaWO9LU0 — Google (@Google) 30 ноября 2017 г.

Компанія домовилася зі ще трьома вітряними електростанціями - в Південній Дакоті, Айові та Оклахомі.

"Плюс 535 МВт збільшили загальний обсяг енергії, споживаної Google в світі, до 3 ГВт - 2 * 98 МВт з Avangrid в Південній Дакоті, 200 МВт з EDF в Айові і 138,6 МВт з GRDA в Оклахомі, що стверджує Google як найбільшого корпоративного покупця відновлюваної енергії на планеті і 100% споживача відновлюваної енергії вже в 2017 році", - повідомили представники Google.

Перший контракт з вітряною електростанцією компанія уклала ще в 2010 році. Щоб досягти переходу на 100% відновлювану енергію, Google укладала і укладає прямі контракти з виробниками такої енергії, паралельно переводячи свої дата-центри на більш ефективні моделі роботи.

За даними самої компанії, її дата-центри на 50% енергоефективніші, ніж в середньому по ринку. Цей проект по переходу на більш екологічні джерела енергії має не тільки соціальне значення, а й економічно обгрунтований, оскільки за останні шість років вартість сонячної і вітряної енергії впала на 80% і 60% відповідно.