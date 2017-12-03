Мама Ілона Маска вперше відвідала Київ (фото)

Мама глави компанії SpaceX і відомого винахідника Ілона Маска, 69-річна модель, дієтолог і дизайнер Мей Маск, вперше відвідала Київ.

Знімками вона поділилася в своєму Instagram.

Мей Маск виступила на бізнес-конференції в Києві, після чого прогулялася українською столицею. Також вона відвідала ресторан ВАО відомого кулінара Ектора Хіменес-Браво і один із телеканалів.

Жінка веде активний спосіб життя, читає лекції з правильного харчування, бере участь у зйомках для брендів і журналів. Її молодший син Кімбал володіє мережею ресторанів The Kitchen, дочка Тоска - голлівудський режисер і продюсер, а син Ілон - один із найвідоміших підприємців планети.