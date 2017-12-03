На Львівщині та Закарпатті обмежили рух вантажівок через негоду

Через посилення снігопаду введено заборону на рух вантажівок на автомобільних дорогах Львівської області, а також на автодорозі М-06 Київ - Чоп в межах Закарпатської області.

Як повідомляє Укравтодор, заборону введено у неділю, 3 грудня, з 17:00 на Львівщині та з 17:30 у частині Закарпаття.

Служба автомобільних доріг очищує дороги від снігу та обробляє протиожеледними матеріалами. Водіїв закликали забезпечити безперешкодний рух спецтехніки, не створювати заторів і при можливості утриматися від поїздок.

У Львівській області у зимовий період на дорогах області діє 51 пункт відстою для великовантажного транспорту. Укравтодор обіцяє додатково повідомити, коли уде відновлений рух.

Держслужба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області повідомила, що через складні погодні умови рятувальники відбуксирували 12 вантажівок на міжнародній трасі Київ-Чоп. Там поблизу села Крилів Дубенського району утворився кілометровий затор з вантажних автомобілів. Його вже ліквідували.