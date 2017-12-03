Під Харковом перекрили автошлях з вимогою включити опалення

У селищі Покотилівка, що поблизу Харкова, місцеві мешканці перекривали дорогу на знак протесту проти відсутності тепла в будинках.

Про це передає Укрінформ.

"Акція почалася відразу після полудня. Учасники акції перекрили дорогу "Харків-Сімферополь". Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група і група реагування патрульної поліції Харківського райвідділу", - йдеться у повідомленні.

На трасі в заторі стояли десятки машин. Учасники акції також вимагали покарати місцевих комунальників за відсутність тепла в будинках.

Вже за годину рух відновився.