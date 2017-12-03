Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів у Каталонії

Адвокат Жауме Алонсо заявив, що відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів 21 грудня.

Про це повідомляє AFP.

"У будь-якому випадку вони будуть в Брюсселі до 21 грудня, та, за моїми розрахунками, це може тривати до середини січня", - заявив Алонсо.

Раніше Пучдемон з Бельгії оголосив про старт своєї виборчої кампанії.

Також відсторонений глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що готовий зустрітися з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм.

1 жовтня в Каталонії відбувся невизнаний Іспанією і Євросоюзом референдум про незалежність регіону. Каталонська влада заявила, що за відділення проголосувало 90,18%, проти - 7,83% за явки 43,03%.

27 жовтня парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії, незважаючи на протест із боку офіційного Мадрида.

У відповідь на це Верхня палата парламенту Іспанії підтримала скасування повноважень автономного уряду Каталонії, а Кабінет міністрів Іспанії ухвалив рішення розпустити парламент і уряд Каталонії.

Після цього Пучдемон і ще деякі каталонські політики виїхали в Брюссель.

3 листопада прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, який направила влада Іспанії.

Перед цим Національна судова колегія Іспанії заарештувала вісьмох відсторонених міністрів уряду Каталонії, а державний прокурор запросив європейський ордер на арешт для колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона і ще чотирьох чиновників, які не з'явилися на суд.