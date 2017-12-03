Сьогодні українці зможуть побачити Супермісяць

У неділю, 3 грудня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць

Про це повідомляє NASA.

В цей час Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Зазначається, що він буде на 14% більший і на 30% яскравіший.

Спостерігати супермісяць можна буде приблизно з 18:00 по Києву 3 грудня і до ранку 4 грудня.

Крім того, як підкреслює агентство, спостерігати супермісяць можна буде також 1 і 31 січня. При цьому супермісяць 31 січня співпаде за часом з повним місячним затемненням.