США мусять більше робити для гарантованої безпеки виборів у Європі, - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Майкл Помпео повідомив, що США досягли прогресу в гарантуванні безпеки виборів у Європі. Про це він заявив 2 грудня на конференції в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в штаті Каліфорнія, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо США роблять для протистояння втручанню РФ у вибори в Європі, Помпео зазначив, що повсякчасна тут відповідь: "Ні".

"Я щотижня спілкуюся зі своїми європейськими партнерами. І весь час звучить: Росія, Росія, Росія... Але ми домоглися великого прогресу в гарантуванні безпеки європейських виборів", - зазначив глава ЦРУ і додав, що це стосується не тільки Росії, але й інших, хто хоче послабити Захід.