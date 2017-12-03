США продовжать зміцнювати обороноздатність України, – Макмастер

США продовжать зміцнювати обороноздатність України. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, виступаючи в президентській бібліотеці Рональда Рейгана.

"Ми продовжимо зміцнювати оборонні можливості України. Всі знають про те, що це ґрунтується на наданні нелетальної допомоги", - зазначив Макмастер.

Він додав, що Україна досягла певних успіхів у проведенні реформ.

"Українці дуже тямущі. Українці докладають зусиль для здійснення важливої урядової реформи, а також військової реформи. І я думаю, проросійським (сепаратистам) і Росії буде надзвичайно складно досягти значних успіхів у розширенні території, яку вони контролюють після вторгнення в Україну", - підсумував Макмастер.

Нагадаємо, в Сенаті США заявили про зміну політики уряду щодо надання Україні оборонного озброєння.

18 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакета у розмірі 47 млн дол. уряду України на купівлю американської військової зброї.